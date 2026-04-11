マンチェスター・シティは10日、元イングランド代表GKマーカス・ベッティネッリとの契約を2027年6月30日まで延長したことを発表した。現在33歳のベッティネッリはフルアムの下部組織出身。2014年8月にフルアムのトップチームデビューを果たし、公式戦通算120試合に出場した。2021年7月に移籍したチェルシーでは第3GKとしての役割をこなしていたが、昨年夏には元イングランド代表GKスコット・カーソンの後釜としてマンチェスタ