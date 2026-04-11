募金箱の前で「たった100円だし、あまり意味がないかもしれない」と感じたことはありませんか。大きな金額でなければ役に立たないのでは、と考えてしまう人も少なくありません。しかし実際には、少額の募金こそが社会を支える大きな力になっています。 本記事では、100円のような小さな寄付がどれほどの支援につながるのか、その実態と意義について解説します。 少額でも“数”が集まれば大きな力になる 募金の最