富山、長野両県の北アルプスを貫く「立山黒部アルペンルート」（総延長約３７キロ）の全線開通に向け、道路沿いに雪壁がそびえ立つ「雪の大谷」がある室堂（富山県立山町、標高２４５０メートル）では、準備作業が大詰めを迎えている。全線開通は１５日の予定で、今年で５５年となる。８日は、冷たく澄んだ青空の下、作業員１２人が重機１２台を操り、貸し切りバスなどを迎え入れる駐車場の除雪作業に追われた。除雪作業は２月