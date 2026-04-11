10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏と今江敏晃氏が、阪神・前川右京について言及した。前川は同日の中日戦、2−3の9回二死一、三塁の場面に代打で登場すると、中日の守護神・松山晋也から逆転の2点適時二塁打を放った。これが前川にとって今季初安打だった。五十嵐氏は「勝負強いというか、変化球ですね。外の高目が浮いたところなんですが、まっすぐを意識した中で対応したの