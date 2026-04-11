自転車に関する道路交通法の改正に伴い、2026年4月から自転車にも車と同様に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されます。16歳以上が対象で、違反すると反則金が科されます。自転車に乗る学生が多い近畿大学が大阪府布施警察署監修のもと、身近な違反と反則金額（例：スマホながら運転で12,000円など）を分かりやすく解説した動画を公開しました。【動画】日傘、イヤホン、並走もアウト！自転車の罰金事例集「え？これも