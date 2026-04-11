雲見温泉は、静岡県賀茂郡松崎町に位置する、西伊豆随一の絶景を誇る温泉地です。「世界でいちばん富士山がきれいに見える町」と称され、駿河湾の向こうにそびえる富士山の美しさは圧巻で、多くの写真愛好家が訪れます。泉質はカルシウムなどを含む濃厚な塩化物泉。お湯は無色透明で温まりやすく、神経痛、肩こり、関節痛、冷え性に加え、美肌効果や切り傷、やけどへの効能も期待されています。温泉街には漁師が営む宿が多く、港で