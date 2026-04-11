西武は10日、ロッテとの試合（県営大宮）に3−6で敗戦。西武先発の渡邉勇太朗は、高校時代に投げ親しみのある県営大宮公園野球場でのプロ初登板。7回途中2失点、被安打6・奪三振1と少し苦しんだものの試合を作った。10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』ではこの日の渡邉勇太朗をピックアップ。解説で出演していた今江敏晃氏は渡邉の投球に「よく粘ったなと、よく2点で済んだなといった内容ではあったと思います