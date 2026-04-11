緑黄色野菜を入れると最強の『若返りみそ汁』に！「若返り」に特化したおすすめのみそ汁とは 緑黄色野菜を入れると最強の『若返りみそ汁』に 毎日1杯食べるだけで肌にうるおいやハリが戻ってくる、名づけて「若返りみそ汁」を紹介します。具には、若返り効果の高い緑黄色野菜のにんじんと小松菜、たんぱく質要員として厚揚げを組み合わせた具だくさんのみそ汁です。 みその原料となる大豆には、大豆サポニンが豊富に含まれて