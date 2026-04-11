転倒や寝たきり、認知症を防ぐ為に必ず行いたいシニアの体幹力トレーニングとは けが知らずの体に！シニアの体幹力トレーニング 筋肉は使わなければどんどん衰えてしまいますが、何歳からでも鍛えることができます。元気に動ける体を目指して、自分のペースで続けていきましょう。 【初級編】 ①腕をまっすぐ伸ばし脚を肩幅に広げて立つ 息を吐きながら腰をおろしゆっくりと戻す