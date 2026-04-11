日本代表は3月のイギリス遠征でスコットランド代表、イングランド代表に2連勝をおさめました。イングランド戦はサッカーの聖地・ウェンブリーでサッカーの母国相手に歴史的な初勝利。国際Aマッチ5連勝となりました。北中米ワールドカップ前最後の代表活動となる3月シリーズを終え、ワールドカップ本大会登録メンバー26人は果たしてだれになるのか。現状、数多く抱える負傷者が今後、全員復帰し、ベストメンバーから26人を選考