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●今週の業種別騰落率ランキング ※4月10日終値の4月3日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：19 業種値下がり：14 業種 東証プライム：1571銘柄値上がり： 960 銘柄値下がり： 596 銘柄変わらず他：15 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 非鉄金属(0263) +16.88 古河電 、ＪＸ金属 、邦チタ ２. ガラ