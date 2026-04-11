レギュラーシーズンは最後まで苦しんだ“軍師”が、いよいよ復調だ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月10日の第2試合はEX風林火山・勝又健志（連盟）が終盤に満貫、跳満を連続で決め、逆転トップを獲得した。【映像】軍師復活！オーラス、赤5筒引きで決めた逆転の跳満ツモ第1試合は選手兼監督の二階堂亜樹（連盟）が、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）とのトップ争いに僅差で敗れたものの、2着