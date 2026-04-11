永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第1話が7日に放送され、フリーアナウンサー・有働由美子の連続ドラマ初出演に注目が集まった。【写真】有働アナが「おさかな天国」熱唱自然な演技に反響集まる本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める人生応援ドラマ。第1話では、親友・泉美がカラオケス