映画『プラダを着た悪魔２』の日米同時公開に向け、メリル・ストリープとアン・ハサウェイが2人揃って待望の来日。4月6日に六本木ヒルズにて来日スペシャルイベントが開催され、会場には大勢のファンが詰めかけた。そんなファンに対して2人は手を振ったり、丁寧にサインに応じるなど、終始あたたかなファンサービスで魅了。その姿はスクリーンの中のキャラクター像とはまた異なる、人間的な魅力にあふれていた。【写真】メリル・