大阪府はこのほど、４月１３日から高級魚・キジハタ（あこう）の稚魚約１１万匹を大阪湾に放流することを発表した。府では「豊かな漁場環境の創出と『はま』が活気づく新たな都市型漁業の実現」を目標に水産関連事業を実施している。その取り組みの一つとして、大阪湾の魚介類資源を増やすために様々な稚魚を育成し、自然の海に順応できる大きさまで成長させて放流する「栽培漁業」を推進している。この事業は、府が公益財団法