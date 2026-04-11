◆米男子プロゴルフツアー今季メジャー初戦マスターズ第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が始まり、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝はイーブンパーの１７位で出て６バーディー、４ボギーの７０で回った。首位と１０打差の通算２アンダーの１６位で、自身の日本人歴代最長記録を