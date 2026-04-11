ヒューマンビートボクサー世界王者にして、DJや音楽プロデューサーなど活動の場を広げるマルチアーティストSO-SOが4月8日、東京・豊洲PITにて自身初のジャパンツアー＜SO-SO SPINS TOKYO JAPAN TOUR 2026＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。ツアータイトルの＜SPINS TOKYO＞は、2025年4月に発表した“JR山手線を音で旅するサウンドプロジェクト”に由来するもの。同沿線の全30駅を独自の