新年度を迎え、慌ただしい日が続いたり、環境の変化などで心と体が疲れたという人は多いのではないでしょうか。家に帰ってから家族の食事を作るのがつらいという人もいるかもしれません。そんな時こそ、無理なく栄養をとれる“頼れる一品”があると安心しますよね。そこで、疲労回復に役立つ栄養素や常備しておくと便利な食材、そして簡単に作れるレシピを管理栄養士の浜本千恵さんに聞きました。【えっ！】「ビタミンB1」とタン