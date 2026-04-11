2016年4月に2度にわたって震度7を観測した熊本地震（死者は関連死含め270人超）からまもなく10年になる。2週にわたって地元テレビ局記者による寄稿をお届けする。初回は、熊本県が進める「創造的復興」に翻弄され、いまだ再建途中にある被災者について、熊本放送・メディア総局報道センターの鬼塚龍史記者（県政キャップ）が報告する（冒頭の写真は2017年撮影の熊本県益城町）。【写真を見る】熊本地震から10年(1)〜復興の陰に再建