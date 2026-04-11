■マスターズ2026 2日目（日本時間10〜11日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」2日目。17位タイからスタートした松山英樹（34、LEXUS）は、6バーディー、4ボギーのトータル「70」で回り、スコアを2つ伸ばし2アンダーでホールアウト、16位タイで決勝ラウンド進出を決めた。2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山は、出だしの1番をボギーとした