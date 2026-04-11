アメリカの首都・ワシントンで、日本が建国250年のお祝いとして贈った桜の苗木を植樹する式典が行われました。今年、アメリカが建国250年を迎えるにあたり、日本政府は新たに250本の桜を寄贈する計画を進めています。ホワイトハウスにも近いワシントンのポトマック川沿いで10日、その植樹式が行われました。山田重夫 駐米大使「この桜の木は次世代への贈り物です。彼らは日米の友情を未来へつないでくれるでしょう」植樹式に