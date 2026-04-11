映画『ノマドランド』で世界的評価を獲得したクロエ・ジャオ監督の最新作『ハムネット』が、4月10日より日本公開される。第98回アカデミー賞ではジェシー・バックリーが最優秀主演女優賞に輝くなど、大きな注目を集めている。【画像】映画『ハムネット』場面写真シェイクスピアの人生に着想を得た本作の公開にあわせ、これまでに80作品以上のシェイクスピア劇に出演してきた“シェイクスピア俳優”の河内大和にインタビュー。