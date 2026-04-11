イギリスのヘンリー王子が、自ら設立に関わった慈善団体から名誉毀損で訴えられていたことが分かりました。慈善団体センタベールは10日、チャールズ国王の次男・ヘンリー王子を先月24日に名誉毀損でロンドンの高等裁判所に提訴したと発表しました。センタベールは、ヘンリー王子が亡き母、ダイアナ元妃の遺志を継いで2006年に設立したチャリティー団体で、アフリカのレソトとボツワナでHIVや貧困に苦しむ若者たちを支援してきまし