世界初の空母は“ドまんなか”にあった!?空母の艦橋は「アイランド」と呼ばれ、飛行甲板の片側に寄せて設けられています。飛行甲板を目一杯に使って、艦上機を離着艦させなければならないからです。現代の空母は、各国ともアイランドが右舷側に置かれていますが、それはなぜでしょうか。【写真】すべて右側配置！ 各国空母を見てみよう「ブリッジ」と呼ばれる一般的な艦船の艦橋／船橋は、前後の違いこそありますが、基本的に