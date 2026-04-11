横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、「てげうまい！九州・宮崎うまかもんフェア」を4月13日から7月10日まで開催する。メニューは、宮崎牛コロッケ、宮崎牛しゃぶしゃぶ、地鶏地頭鶏の炭焼き、延岡市発祥のチキン南蛮、辛麺、肉巻きおにぎりなどの宮崎の食材や郷土料理、日向灘の黒瀬ぶりやオオニベ、めひかり、佐土原ナスを使った料理、フレッシュマンゴー、マンゴープリン、チーズまんじゅう、ねったぼ、その場で炙るマンゴ