ICカード乗車券が主流となった今では、駅の改札口といえば「自動改札機」が当たり前の光景となった昨今。改札口に駅員さんが立って“カチカチ”と音を鳴らしながら“切符”にハサミを入れていた光景を、見たことがないという人もいる時代になってしまった。いまでもローカル私鉄のなかには、このハサミを使用している路線もあり、昭和の改札風景もまだまだ健在だ。きっぷに入れられるハサミ（改札鋏）の“切り形”には、いくつもの