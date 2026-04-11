10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏と今江敏晃氏がヤクルトの走塁ミスについて言及した。ヤクルトは0−0の2回一死一、二塁で赤羽由紘が放ったセンターへのフライで二塁走者・岩田幸宏だけでなく、一塁走者・増田珠もタッチアップを狙う。しかし、一塁走者・増田は二塁でタッチアウトとなり、チェンジとなった。番組MCの谷繁元信氏は「2つの走塁。一死一塁二塁、一塁の増田です