ロッテは10日、シーソーゲームを制し連敗を5でストップした。10日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、解説の今江敏晃氏がこの試合の陰の立役者としてポランコの名を挙げた。ポランコはこの日5打席3打数2安打2打点2四球と4回出塁しており、9回表チーム逆転後、好機が続く場面で迎えた5打席目はダメ押しとなる2点適時打を放つなど、状態の良さが際立った。今江氏は「最後のダメ押しのタイムリーはもちろんなん