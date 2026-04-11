コツコツ貯めてきたタンス預金が、気づけば500万円など高額になっている場合があります。大金を自宅で管理することに不安を感じ、銀行に入金するケースもあるでしょう。 しかし、状況によっては入金時にお金の出所を確認される可能性があります。今回は、500万円を一括入金する場合の注意点や、贈与として課税された場合の税額例などについてご紹介します。 500万円を一括入金したいなら出所の証明があった方