「ZIP!」の制作スタッフが、芸能人の名前が入った台本と思われる資料や番組シフト表をSNSにアップし、問題となっている。ITジャーナリスト鈴木朋子さんは「企業にとって社内情報の漏洩は、経済的な損失や社会的な信用の失墜に繋がる。一方で、問題を起こした人は企業の就業規則に基づいて処分されるだけでなく、実名や顔写真がデジタルタトゥーとして残る」という――。写真＝iStock.com／yamatatsu※写真はイメージです - 写真＝i