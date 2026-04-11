「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）広島の新井貴浩監督（４９）が１０日、２日連続で試合が雨天中止になったことを受けて、先発ローテを再々編する方針を示した。この日先発予定だった床田が１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に回り、１２日に先発予定だった岡本を１１、１２日はブルペン待機させる。右腕はその後、１７日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）で先発する見込みとなった。指揮官は岡本について「登板間隔が