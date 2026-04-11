ふとそこに足を踏み入れると、今と少し違う時の流れを感じる場所があるのをご存知でしょうか？今回は、島根県の大田市にある文化遺産に登録された場所を紹介します！ 石見銀山-島根県大田市 2007年7月「石見銀山遺跡とその文化的景観」がユネスコ世界遺産（文化遺産）に登録された。「龍源寺間歩」は江戸中期以後に開発された坑道で、入口から水平に630メートル続くうちの156メートルまで公開されている。