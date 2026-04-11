「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）広島の新井貴浩監督（４９）が１０日、２日連続で試合が雨天中止になったことを受けて、先発ローテを再々編する方針を示した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−雨天中止は早くも今季３度目。調整が難しい。「いやいや、そんなことない。大丈夫です。まだ始まったばかり」−１０試合を終えて打順が１番から５番まで固定されている意図は。「