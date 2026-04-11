「巨人３−２ヤクルト」（１０日、東京ドーム）にこやかな笑みを浮かべながら、巨人・竹丸は２勝目をかみしめた。仲間に感謝する白星だ。要所を締め、最少失点でいけた要因は明快だった。「バックに助けてもらったのと、あのトリックプレーが結構大きかったかなと思います」。冗談が飛び出すほどの充実感だった。◇◇球団史上初の開幕投手星を挙げてから、巨人・竹丸は自身３試合目で２勝目をつかんだ。ドラフト１位