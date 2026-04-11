プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。次女・つむぎさんが8歳の誕生日を迎えたことを報告し、成長した姿を公開した。【写真】「可愛い娘ちゃん」東尾理子が公開した、8歳の誕生日を迎えた次女※2枚目から投稿では「次女つむぎ、8歳お誕生日」と報告し、「誰よりも気遣いができて一番チャキチャキ動いてけど末っ子っぽい甘えん坊さんで私をお母さんに選んでくれて、ありがとう」