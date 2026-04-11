もし親がケガや認知症などで高齢者向け施設に入居しなければならなくなったとき、施設によっては高額な「入居一時金」がかかる場合もあります。本記事では、子が入居一時金を立て替える際の注意点や、早期退去時の返還金トラブルを防ぐ制度について、FPの丸山幹也氏が監修した『介護マネーのプロが解決! 親の高齢者住まいにかかるお金のギモン 暮らし・資金に合った住まい選びがよくわかる』（メイツユニバーサルコンテンツ）より