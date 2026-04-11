厚生年金に加入している会社員・公務員などが、障害等級1級・2級・3級のいずれかに認定された場合にもらえる「障害厚生年金」。万が一の事態に備え、手厚い保障をもらい損ねないための知識は必須です。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、定年退職前に知っておきたい障害厚生年金の受給条件や計算方法を解説します。「障害厚生年金」の受給条件障害厚生年金は、厚生年金に加入してい