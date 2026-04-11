滋賀県米原市内などの学校給食で提供されている「伊吹牛乳」のパッケージが、2025年度の3学期からリニューアルされた。地元の米原高の生徒がイラストを担当、細部まで工夫を凝らして子どもたちにとって親しみやすいデザインに仕上げた。手がけた生徒は「新しい牛乳パックとともに、小中学生の皆さんが、おいしくて楽しい給食の時間を過ごしてくれることを願っています」と期待を込める。【写真】男性上司「セで始まってスで終わ