NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月13日放送の第11話では、佐野晶哉が本格登場。 参考：『風、薫る』の子ども時代省略は新たな“朝ドラ批評”に半年間ある物語だからこその期待 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りん（見上愛）が清水卯三郎（坂東彌十郎）の店で働くことが決まった第10話。 第11話では、吉江（