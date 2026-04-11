私はバツイチの会社員、モモコです。子どもは小2の息子レオと小1の娘ユイの2人。元夫タツキと離婚した理由は、タツキがギャンブルにハマりすぎてしまったことです。結婚当初はそんな兆しもなかったのですが、仕事でのストレスが溜まるにつれて、ギャンブルから抜け出せなくなっていました。子どものための貯金まで使うようになり、学資保険を解約しようとしていたところで異変に気づきました。こうして離婚、シングルマザーとなっ