北海道釧路市で4月10日、路上に倒れた男性に心臓マッサージを行い、命を救ったとして、釧路市消防本部は60歳の男性に感謝状を贈呈しました。釧路市の中村克彦さん(60)は2025年12月15日朝、勤務するバス会社に歩いて通勤していました。釧路市が大雪に見舞われ、積雪が25センチに達した翌日でした。至る所でスタックした車を救出しようと奮闘する市民の姿が見られました。午前7時半ごろ、中村さんも自宅から約4キロ歩いた文苑