＜マスターズ2日日◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の第2ラウンドが進行中。2021年覇者の松山英樹は6バーディ・4ボギーの「70」で回り、トータル2で終えた。ホールアウト時点では16位タイ。【マスターズ事件簿】ノーマンの悲劇、スピースの池ポチャ…写真で振り返る首位と5打差の17位から出た松山は1番で3パットのボギー発進。続く2番、3番と連続バーディで取