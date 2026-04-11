◇バドミントンアジア選手権2026(10日、中国・ 寧波)女子シングルスは準々決勝が行われ、山口茜選手(世界ランク4位) 、宮崎友花選手(同ランク9位)、奥原希望選手(同ランク15位)、郡司莉子選手(同ランク25位)が登場。山口選手は同ランク10位の中国のGAO Fang Jie選手と対戦し、第1ゲームの接戦を落としますが、第2ゲームは序盤に6連続ポイントを奪われますが、9連続ポイントで11-7とリードをします。その勢いのまま点差を開くと21-1