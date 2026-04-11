お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお（36）が7日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に出演。珍しい名字が明かされた。【写真】「飯テロやん」ジャンボたかおが披露した実家の67歳母の手料理この日は、「レア名字VSメジャー名字 あなたのお名前 得する？損する？」というテーマで、芸能界をはじめとしたそれぞれ「レア名字」代表と「メジャー名字」代表の出演者が集結した。ジャンボは「レ