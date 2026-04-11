定食屋「花だいこん」とは―― おふくろの味と店主の人柄で愛され続けた定食屋さんが、3月、常連客に惜しまれながら幕を下ろしました。 【写真を見る】涙と笑顔の最終日「またどこかで」 愛され続けた定食屋『花だいこん』が27年の営業に幕熊本・合志市 熊本県合志市須屋に店舗を構える「花だいこん」は平日のランチタイムは連日満席になるほどの人気店です。 豊富な日替わりメニューと、どこか懐かしい家庭