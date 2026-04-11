“なにわのブラックダイヤモンド”の愛称でも親しまれるグラビアアイドル・橋本梨菜（32）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。花見ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「白Tきると巨乳で気まずいぜ」花見ショットが反響を呼んだ橋本梨菜橋本は「滑り込み桜 白Tきると巨乳で気まずいぜ」と投稿。花見をする複数の写真を公開した。この投稿には「うーわっ」「桜の妖精かと思ったわ」「出してもいい腹し