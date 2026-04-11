俳優の原日出子（66）が7日、自身のインスタグラムを更新。冷蔵庫にある食材で作ったという手料理を披露した。【写真複数あり】「チャッと作れるのがすごい」原日出子が披露した“冷蔵庫のありもの”で作った家庭料理投稿では、豚肉とタケノコ、アスパラ、ブロッコリーの蒸し焼き、えのきや大葉、鶏ひき肉、エビミンチを使った春巻き、さっぱりとした大根の和え物、さらに春菊とクリームチーズのリエットなど、具材も豊富な家