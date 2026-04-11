元財務省官僚、弁護士で信州大学特任教授の山口真由氏が10日までに自身のXを更新。現在の教育について、自身の考えを述べた。【写真】「すさまじくキレイ」はるな愛と撮影を行った山口真由氏投稿で「偉人はその自己確信の強さをフィーチャーされることが多いが、イチロー選手が自己肯定感という言葉を『僕にとっては気持ち悪い言葉』として、自己否定ではないものの自己疑念の先に成長があるという趣旨を述べていて、やっぱり