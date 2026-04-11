静岡競輪場のF1ミッドナイト「競輪投票アプリBetimo杯」は初日を終えた。10日が41歳の誕生日、尾崎睦（神奈川）が3R予選を快勝。バースデーを自ら祝った。ホーム3番手から仕掛けて強さを披露。レース後、参加したガールズメンバーが誕生日を祝福した。「展開が良かった。車間が取れたし、しっかり前が駆けていたところを追いかけられた。スピードがもう少し欲しい。誕生日に勝ててうれしい。追加で来て良かった」ビーチバ