「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）ミラクル逆転劇で阪神が首位浮上！九回、大山の適時打で１点差に迫り、なお２死一、三塁で代打・前川右京外野手（２２）が登場。右翼線適時二塁打に失策が絡み逆転に成功した。今季初安打となる一打で２０１８年以来にバンテリンドームでの初戦勝利に導いた。鬼門を打ち破り、貯金を今季最多の「５」とした。◇◇前川は３年ぶりに開幕１軍を逃した。毎年、飛躍を期し